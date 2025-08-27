Решение оставлено без изменений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства активов компании "Вектор рейл", бизнесмена Алексея Тайчера и Салмана Бабаева, занимавшего до 2017 года пост вице-президента РЖД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с "Вектор рейл", Тайчера и Бабаева активов, полученных коррупционным путем.

"По итогам апелляционного рассмотрения решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.

Иск Генпрокуратуры РФ к крупнейшим российским компаниям в сфере лизинга железнодорожных вагонов был зарегистрирован 24 февраля, правоохранители требовали взыскать средства как имущество, полученное коррупционным путем. Ответчиками по нему выступали акционерные общества "Вектор рейл" и "Федеральная грузовая компания", Алексей Тайчер, а также Салман, Руслан и Тимур Бабаевы. В качестве третьего лица указывалось ОАО "Российские железные дороги". Истцом выступал заместитель генпрокурора РФ.