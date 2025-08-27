Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водителя гидроцикла с двумя пассажирами, который 9 августа столкнулся с опорой моста на реке Сунже в Ивановской области, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Советского районного суда Иванова от 27 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении 48-летнего жителя Иванова, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта - маломерного судна, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии органов предварительного расследования, обвиняемый пьяным управлял гидроциклом, на котором находились еще два пассажира. Он столкнулся с несущими элементами Прозоровского пешеходного моста в акватории реки Сунжи в поселке Каменка Вичугского района. Пассажиры - молодая женщина и ее отец - погибли от травм на месте происшествия.

В пресс-службе добавили, что при избрании меры пресечения суд учитывал положительные характеристики обвиняемого, его состояние здоровья, а также мнение потерпевшей - супруги и матери погибших, просившей избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.