В России за полгода в 10 авиапроисшествиях погибли 9 человек

В целом, абсолютные показатели состояния безопасности полетов по авиационным происшествиям за первое полугодие 2025 года не превысили максимальных значений пятилетнего периода 2020-2024 годов, указали в Межгосударственном авиационном комитете

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Девять человек погибли в авиационных катастрофах и происшествиях за первое полугодие 2025 года, соответствующий отчет опубликовал Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Согласно документу, в РФ произошло 10 авиапроисшествий, включая четыре катастрофы, в которых погибли девять человек. Еще два происшествия с двумя погибшими произошли в Казахстане, который входит в Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

"В целом, абсолютные показатели состояния безопасности полетов по авиационным происшествиям за первое полугодие 2025 года не превысили максимальных значений пятилетнего периода 2020-2024 годов. МАК исходит из того, что участниками авиарынка будут тщательно изучены все аспекты произошедших авиационных событий и приняты соответствующие меры для исключения повторения их в будущем", - цитируют в пресс-службе председателя МАК Олега Сторчевого.