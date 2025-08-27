Все они находятся в селе Колхозное в Невельском округе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. В селе Колхозное в Невельском округе (в границах упраздненного Невельского района - прим. ТАСС) продтоплены 130 домовладений, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"На данный момент [в Колхозном] подтоплены 130 домовладений. Из поселка эвакуированы 21 человек, в том числе 5 детей. 11 человек находятся в пункте временного размещения, остальные у родственников. Люди обеспечены всем необходимым", - цитирует пресс-служба главу Невельского округа Алексея Шабельника.

По словам Шабельника, на место прибыли медики, жалоб у жителей села нет. Он уточнил, что в ближайшее время в безопасное место эвакуируют еще 5 человек. Восстановление разрушенного в селе моста начнется после прохождения циклона, пояснили в правительстве.

В результате циклона река Казачка в Колхозном вышла из берегов, уровень воды поднялся на несколько метров всего за несколько часов. Максимальный уровень подъема воды составил 2,47 м, уточнили в пресс-службе.

В правительстве также отметили, что запас хлеба и питьевой воды в Колхозном сформирован, магазин работает в обычном режиме. В поселок уже доставлены тепловые пушки и промышленные осушители, а также мотопомпы, генераторы и удлинители.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно организовать выплату компенсаций для жителей округа, пострадавших от подтопления. 28 августа он планирует посетить Невельский округ.