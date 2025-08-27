Он предполагаемый руководитель преступной группировки, действовавшей в городе Каменске-Уральском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 5 октября срок содержания под стражей Александру Лачугину, обвиняемому в вымогательствах. Злоумышленник - предполагаемый руководитель преступной группировки, похищавшей людей в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Накануне суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Лачугину. Органами предварительного расследования он обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 126, п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ. Мера пресечения продлена по 5 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал бывшего сотрудника полиции, который, по версии следствия, участвовал в двух эпизодах, в частности, избивал нескольких несовершеннолетних потерпевших молодых людей. Кроме того, он передавал руководителю группировки служебную информацию об оперативных мероприятиях по его розыску. Это позволило главарю скрываться более полугода.

В настоящее время по уголовному делу привлечены к уголовной ответственности 14 соучастников, трое из которых несовершеннолетние. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Еще двое взрослых подозреваемых объявлены в розыск.

Инцидент с похищением девушек, при расследовании которого стало известно и о других эпизодах преступлений на автомойке, произошел вечером 3 января. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по области, трое молодых людей 2004, 2007 и 2008 годов рождения усадили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, в машину и увезли на автомойку, где применили к ним физическое и психическое насилие. О возбуждении дела стало известно 21 февраля, в результате задержанным предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. "а" ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, следствие установило, что один из обвиняемых, а также 19-летний житель города в декабре 2024 года также похитили и применили физическое насилие к несовершеннолетним юноше и девушке 2007 и 2008 годов рождения. Поводом для похищения стали возникшие к потерпевшим претензии имущественного характера. Также он и его сообщники в августе 2023 года похитили 20-летнего жителя города и избили его.