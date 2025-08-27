Она передавала Киеву данные о дислокации российских войск на территории республики

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 12 годам 2 месяцам колонии общего режима 42-летнюю жительницу региона Ирину Зайцеву, передававшую Киеву данные о дислокации российских войск на территории ЛНР. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

По ее словам, в августе 2023 года Зайцева добровольно собирала и передавала Киеву данные о местах дислокации российских военных на территории ЛНР. Связь с украинскими спецслужбами она поддерживала через интернет-мессенджер. Уголовное дело против нее возбудили и вели сотрудники УФСБ России по региону.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Ирины Зайцевой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Зайцеву к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она.