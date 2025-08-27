Возбуждено уголовное дело о теракте

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Пресечена попытка поджога самолета в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. Завели уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике.

В службе уточнили, что преступление планировал совершить 25-летний гражданин РФ. Правоохранительными органами установлено, что мужчина посещал украинские радикальные Telegram-каналы о пытках и убийствах военнослужащих РФ. Как сообщили в УФСБ, мужчина приобрел пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Обвиняемый арестован.