Частично разрушен частный дом, обесточены две улицы

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли восемь артиллерийских ударов по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, повреждения получил частный дом. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные силы Украины нанесли не менее восьми ударов по территории Каменки-Днепровской. В результате обстрела частично уничтожен дом. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, в результате обстрела обесточены две улицы.