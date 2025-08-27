Cила толчков в эпицентре составила 3 балла

ТАШКЕНТ, 27 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Афганистана, эпицентр располагался в Бадахшане. Об этом сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Подземные толчки зафиксированы в 18:27 по ташкентскому времени (16:27 мск). Отмечается, что сила толчков в эпицентре составила 3 балла.

Толчки силой 2 балла также ощущались в 7 регионах Узбекистана и в Ташкенте. Подчеркивается, что в пограничной Сурхандарьинской области толчки ощущались в пределах 2-3 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.