Бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Ахтубинского района и предприниматель стали фигурантами уголовного дела

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Ахтубинского района Астраханской области и предприниматель стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на сумму 8 млн рублей. Они обвиняются в завышении стоимости приобретаемого жилья для переселения граждан, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования "Ахтубинский район", используя служебное положение, вступила в сговор с представителем коммерческой структуры. Стороны разработали схему по завышению стоимости приобретаемого жилья для переселения граждан, чьи дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. <…> сумма причиненного ущерба муниципальному образованию составила почти 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении экс-чиновника и бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), для рассмотрения по существу оно направлено в суд.