Погибших и пострадавших нет

КУРСК, 27 августа. /ТАСС/. Бочки заправки, фасад и окна строительной базы, а также автомобиль повреждены в приграничных районах Курской области в результате атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня около села Макеево Рыльского района вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку ЗАО "Агрофирма Рыльская", осколками посечены бочки. В деревне Малогнеушево беспилотник ударил по территории строительной базы, поврежден фасад и окна. Около села Колячек Хомутовского района в результате атаки FPV-дрона осколками посечен капот автомобиля", - написал он.

Хинштейн добавил, что погибших и пострадавших нет.