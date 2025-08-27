Также фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал местного жителя, который на странице в социальной сети опубликовал материалы с призывами к террористической деятельности и пропагандой терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы 1978 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). <…> Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина разместил в социальной сети для неограниченного круга лиц материалы, содержащие признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма.

Как отметили в пресс-службе, действия злоумышленника были выявлены в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов. По месту жительства мужчины проведены обыски, изъяты технические устройства и предметы, имеющие значение для расследования. Также фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности.