В ходе следствия установили, что мужчина является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за нападение на полицейских в Москве, ранее был судим за преступления против общественной безопасности и государственной власти. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, подозреваемый является гражданином России.

"При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 августа мужчина, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для его задержания. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в СК.