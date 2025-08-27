Они намерены обжаловать оправдательный приговор экс-главе Волжского района Евгению Макридину, ранее осужденному за халатность

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Родственники женщины, которая погибла от нападения собак в Самарской области, намерены обжаловать оправдательный приговор бывшему главе Волжского района Евгению Макридину, ранее осужденному за халатность. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

В мае 2021 года на территории поселка Придорожный микрорайона Южный город Волжского района Самарской области стая собак напала на женщину 1956 года рождения. Пострадавшая через несколько дней умерла в больнице от полученных травм.

"В социальных медиа обсуждается вынесение оправдательного приговора в отношении бывшего должностного лица, обвинявшегося в халатности, повлекшей в мае 2021 года гибель жительницы Самарской области в результате нападения безнадзорных собак. Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать", - сказано в сообщении.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о собранных по уголовному делу доказательствах и поручил инициировать вопрос об обжаловании судебного решения.

В апреле 2025 года суд Октябрьского района Самары признал Макридина виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и приговорил к полутора годам исправительных работ. Суд и следствие установили, что Макридин, будучи главой муниципального образования, в период с 2020 по 2021 год не организовал отлов безнадзорных животных на территории Волжского района, хотя к нему поступали обращения от жителей. 22 августа Самарский областной суд отменил обвинительный приговор в связи с отсутствием состава преступления и оправдал бывшего чиновника.