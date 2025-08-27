Мужчина обвиняется в краже в общей сложности около 20 терабайтов данных и удалении систем, относящихся к критически важной инфраструктуре, заявили в прокуратуре

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину ФРГ, который подозревается в участии в кибератаке на дочернее предприятие "Роснефти" в Германии - компанию Rosneft Deutschland GmbH - в марте 2022 года в составе группировки Anonymous.

"Прокуратура Берлина предъявила обвинения в окружном суде Тиргартена 30-летнему гражданину Германии, подозреваемому в кибератаке на компанию Rosneft Deutschland GmbH в марте 2022 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что компания, пострадавшая в результате кибератаки, относится к критически важной инфраструктуре в энергетическом секторе. "Мужчине предъявлены обвинения в двух случаях шпионажа за данными, один из которых был совершен в сочетании с компьютерным саботажем в особо тяжкой форме", - заявили в прокуратуре.

"Мужчина обвиняется в краже в общей сложности около 20 терабайтов данных и удалении систем, относящихся к критически важной инфраструктуре, во время кибератак на Rosneft Deutschland GmbH в марте 2022 года", - подчеркнули в прокуратуре. "Впоследствии данные были опубликованы на веб-сайте, которым управлял обвиняемый и два других участника Anonymous. С середины 2023 года сайт неактивен", - указали в ведомстве.

В результате Rosneft Deutschland GmbH понесла ущерб в размере около 9,8 млн евро, поскольку была вынуждена отключить все системы и начать расследование инцидента. "В результате произошедшего внутренние коммуникации и операционная деятельность компании были практически полностью нарушены на несколько дней, что, в частности, привело к невозможности реагировать на текущую рыночную конъюнктуру посредством заключения краткосрочных контрактов. Кроме того, была существенно нарушена транспортная логистика, что привело к некоторым перебоям в поставках, но по крайней мере не привело к существенному перебою в поставках нефти в регионе Берлин - Бранденбург", - резюмировали в прокуратуре. Экономический ущерб вырос еще примерно на 2,6 млн евро, заключили в ведомстве.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление не имеет правовых оснований, поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.