В розыске восьмилетнего мальчика участвуют сотрудники полиции и волонтеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области организовали проверку после пропажи восьмилетнего ребенка в Артемовском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Режевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована проверка сообщения о безвестном исчезновении малолетнего мальчика 2017 года рождения. По предварительным данным, днем 26 августа 2025 года ребенок ушел из дома по улице Загородной в городе Артемовском, после чего пропал", - говорится в сообщении.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в розыске участвуют сотрудники полиции и волонтеры. Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во 2-м классе местной школы. "26 августа в вечернее время родители осуществляли обход прилегающих к месту проживания улиц и на берегу затопленного карьера обнаружили предметы одежды сына. Работа по осмотру места происшествия, в том числе с участием водолазов, продолжается", - отметил он.