Сирены сработали в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Киевской и Кировоградской областях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены сработали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Также предупреждение об угрозе с воздуха действует в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, где произошли взрывы, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР и Херсонской области.

Позже тревогу объявили в Киевской и Кировоградской областях. Также тревога распространилась на Киев, Житомирскую и Николаевскую области.

В новость внесены изменения (21:39 мск) - добавлена информация о тревоге.