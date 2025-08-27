В Белгородской области мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ

Он получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног

БЕЛГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног в результате детонации украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног. Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ, где пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он.

Глава региона добавил, что село Муром подверглось обстрелу и атакам дронов - в частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и две хозяйственные постройки. Также перебита линия электропередачи, аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны РФ.

В Грайворонском округе сдетонировали два дрона, повреждены дома, заборы и хозпостройки. В Белгородском районе в результате атак ВСУ также повреждены дома, посечено техническое оборудование предприятия, а также ограждение другого. В Валуйском округе от удара ВСУ повреждены жилые дома, автомобили, надворовая постройка. В Краснояружском районе в результате атаки FPV-дрона загорелись два дома.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.