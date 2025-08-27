В Костромской области обжалуют решение о регистрации списка Партии соцзащиты

Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу избиркома региона о законности регистрации списка кандидатов от Партии социальной защиты на выборах в областную думу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу избирательной комиссии Костромской области о законности регистрации списка кандидатов от Партии социальной защиты на выборах в областную думу. Об этом сообщила пресс-служба Партии соцзащиты.

"Избирательная комиссия Костромской области подала кассационную жалобу в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации и пытается оспорить регистрацию списка кандидатов Партии социальной защиты на выборы в Костромскую областную думу. <...> Судебное заседание назначено на 29 августа", - говорится в сообщении.

Ранее избирком отказал в регистрации списка кандидатов от Партии социальной защиты в депутаты областной думы, а также отказал в регистрации кандидатам от партии по одномандатным избирательным округам - председателю Партии соцзащиты Владимиру Михайлову и Максиму Постникову. По данным регионального избиркома, решение об отказе в регистрации списка кандидатов было принято в связи с несоблюдением требований к выдвижению списка, установленных законодательством о политических партиях. В Telegram-канале Партии социальной защиты сообщалось, что причиной отказа стало то, что среди участников общих собраний местных отделений были члены партии "Единая Россия".

5 августа Костромской областной суд признал незаконным отказ в регистрации списка кандидатов в депутаты Костромской областной думы от регионального отделения Партии социальной защиты. Иски о законности отказа в регистрации Михайлова и Постникова суд отклонил. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил решения Костромского областного суда без изменений. Михайлов и Постников подали кассационные жалобы на решение Костромского областного суда и апелляционное определение суда общей юрисдикции.

26 августа избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала список кандидатов в депутаты облдумы восьмого созыва, выдвинутый региональным отделением Партии социальной защиты.