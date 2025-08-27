Пострадали четыре человека, в том числе двое детей

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения с лосем на трассе в Псковской области. Пострадавшие являются жителями Санкт-Петербурга, они доставлены в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"По предварительной информации, сегодня на 289-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное - лося. В результате ДТП пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что пострадал сам водитель, пассажирка 1999 года рождения, а также два ребенка. Они были доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие являются жителями Санкт-Петербурга. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.