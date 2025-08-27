Председатель Леноблизбиркома рассказал, как попал под атаку дронов

Михаил Лебединский дважды попадал под атаку БПЛА в Белгородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский дважды попадал под атаку БПЛА в ходе подготовки голосования на выборах губернатора Ленинградской области для военнослужащих, проходящих службу в Белгородской области, Донбассе и Новороссии. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Первый раз он [дрон] нас не догнал. Пока он разворачивался, мы шли на большой скорости. А второй раз отработала РЭБ. <...> С нами все хорошо, никто не пострадал, но зато я посмотрел, что такое реальная жизнь в Белгородской области. <...> Мы люди-то все-таки подготовленные, поэтому обнаружили, что разворачивается дрон, водитель дал газу и поехал вперед. Поэтому при большой скорости он нас просто не догнал, это первое. А второе - встали в защищенное место, РЭБ на машине работала, поэтому когда над ним пролетал дрон, он просто потерял управление и взорвался немножко дальше за нами", - рассказал Лебединский.

Отдельно Лебединский отметил высокий уровень подготовки российских бойцов, которые оперативно замечали БПЛА в воздухе и скрывали от них машину в деревьях. "Бойцы подготовлены. РЭБ не был выключен, и поэтому он отработал, поэтому мы были защищены", - добавил он.

Ранее сообщалось, что организация выборов губернатора Ленобласти среди военнослужащих группировки войск "Север", сформированной на Северо-Западе, обсуждалась 27 августа на встрече главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского с представителями командования Ленинградского военного округа и председателями избиркомов Белгородской и Курской областей. По предварительным данным, в Белгородской области будет образовано два экстерриториальных участка на территории воинских частей, в Курской - один, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Досрочное голосование пройдет с 3 по 9 сентября, специфика связана с рассредоточением мест боевого дежурства на значительном расстоянии от воинских частей и мерами безопасности. Ящики для голосования доставят непосредственно к местам выполнения боевых задач.

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут с 12 по 14 сентября.