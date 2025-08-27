Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Гражданина Украины, участника запрещенной в России террористической организации "Азов" осудили на 27 лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР журналистам.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Украины Андрея Барабанова. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Барабанова к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

В суде установлено, что в мае 2021 года Барабанов добровольно поступил на службу в состав военизированного националистического формирования полка "Азов", где прошел на территории с. Урзуф Мангушского района обучение для осуществления террористической деятельности. "После этого он в должности гранатометчика принимал участие в боевых действиях против мирного населения ДНР и военнослужащих Российской Федерации. Весной 2022 года взят в плен Вооруженными силами Российской Федерации", - добавили в прокуратуре.