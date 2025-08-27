Речь идет об Одесской и Черкасской областях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на Одесскую и Черкасскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Сумах.

Воздушная тревога продолжает действовать и на подконтрольных украинским властям территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Сообщалось о взрывах в Запорожье и Херсоне.