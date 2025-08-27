Работы по тушению отдельных очагов тления продолжают

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Кондопожском районе Карелии локализован на площади 3 тыс. кв. м. Продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления, сообщает администрация района в "ВКонтакте".

"Пожар на полигоне твердых бытовых отходов локализован на площади 3000 квадратных метров. Работы по тушению отдельных очагов тления продолжаются. Для бесперебойной подачи воды на тушение проложен трубопровод от емкости объемом 80 куб. метров до скважины. За сутки подано 100 куб. метров воды, подача осуществляется круглосуточно с помощью мотопомпы. В работе заняты 17 человек и 15 единиц техники, включая силы МЧС России", - отмечается в сообщении.

Ранее, 24 августа, были завершены работы по бурению скважины, предназначенной для наполнения пяти емкостей для воды общей емкостью более 100 куб. м. Дополнительно воду доставляют двумя колесно-дорожными машинами. Запас инертных материалов сформирован - планомерно засыпается поверхность полигона. За сутки завезено 154 тонны, общий объем доставленных материалов составил 8 802 тонны. Лабораторией Роспотребнадзора был проведен отбор проб атмосферного воздуха в поселке Березовка, результаты будут представлены 29 августа.