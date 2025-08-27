Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в городе Оленегорске Мурманской области возбудили первое в России уголовное дело против владельца собаки, которая была оставлена на самовыгуле и нанесла тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

"Дознавателем ОД МВД России "Оленегорский" возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - отмечается в сообщении.

Этот прецедент стал первым в практике МВД России. Владельца животного привлекаеют к ответсвенности по статье 118 УК РФ. "Именно за последствия самовыгула собаки, приведшие к причинению тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили во УМВД п Мурманской области.

Установлено, что в апреле 41-летний житель Оленегорска, являясь владельцем добермана, оставил животное без присмотра на самовыгуле у многоквартирного дома. "Собака, находясь в общественном месте без поводка и намордника, выбежав из-за поворота, совершила столкновение с 80-летней местной жительницей <...>. От полученного удара пенсионерка упала и получила серьезные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

