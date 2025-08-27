28 августа, 02:31

Экс-главу Минздрава Польши избили за ковидные ограничения

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. AP Photo/ Olivier Matthys
Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский
© AP Photo/ Olivier Matthys
Бывший министр не получил серьезных травм, а нападавших задержали, сообщила радиостанция RMF24

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экс-министра здравоохранения Польши (2020-2023) Адама Недзельского избили в населенном пункте Седлец в Велькопольском воеводстве на западе Польши за проводимую им политику во время эпидемии COVID-19. Об этом 27 августа сообщила радиостанция RMF24.

По ее сведениям, напавшие на политика мужчины громко критиковали решения Недзельского во время эпидемии COVID-19 в стране.

Уточняется, что бывший министр не получил серьезных травм, а нападавшие были взяты под стражу местной полицией. Допрос задержанных состоится в четверг, 28 августа. 

Теги:
Польша