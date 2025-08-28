По словам исламоведа, террористический акт совершили не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны "заказчиков"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" использовали исполнителей в качестве "биологических дронов", так как те имели лишь одну конкретную задачу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, такая оценка содержится в показаниях исламоведа Романа Силантьева, который готовил экспертную оценку действий террористов.

"В действиях Фаридуни Ш., Мирзоева Д. Б., Файзова М. З. и Рачабализоды С. М. не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам. Террористический акт, совершенный Фаридуни Ш., Мирзоевым Д. Б., Файзовым М. З. и Рачабализодой С. М. не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны "заказчиков", использовавших их в качестве "биологических дронов", - сказано в заключении Силантьева.

По его словам, обвиняемые не имели личных встреч со своими "кураторами-проповедниками", а также возможности пройти полноценное религиозное "воспитание" и боевую подготовку, "заполнить сознание" идеологической и религиозной составляющей. "Террористы явно предпринимали меры самосохранения, из материалов дела известно, что действовали они с целью получения обещанного вознаграждения, а не во имя религиозных убеждений", - отмечается в заключении специалиста.