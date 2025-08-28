К тушению пожаров привлекли 389 человек с применением пяти единиц техники

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 13,7 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 30 лесных пожаров на площади 13 798,5 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Кобяйского, Жиганского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Хангаласского, Среднеколымского и Томпонского районов. Из них локализован один пожар на площади 8 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 389 человек с применением пяти единиц техники. На авиапатрулирование запланировано применение 15 воздушных судов, на тушение - пяти. За прошедшие сутки ликвидированы семь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 874,2 га.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 338 лесных пожаров на площади 160 631,8 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Мирнинского района.