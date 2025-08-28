Исковые заявления потерпевших о компенсации морального и материального вреда частично удовлетворил суд на общую сумму более 6 млн рублей

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае признал 40-летнего жителя поселка Ванино виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть четырех человек. Осужденный получил три года колонии-поселения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Исковые заявления потерпевших о компенсации морального и материального вреда удовлетворены судом частично на общую сумму более 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, в августе 2024 года, двигаясь на автомобиле с прицепом по автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино в Хабаровском крае, осужденный не обеспечил контроль за движением транспорта и выехал на встречную полосу проезжей части, где допустил столкновение с другим автомобилем. Его водитель, а также два пассажира - женщина и малолетний ребенок погибли на месте происшествия. Кроме того, погибла супруга нарушителя, а его месячный сын получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью.

В сообщении уточняется, что мужчина осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).