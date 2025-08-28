Произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено после падения обломков БПЛА. Возможна задержка пассажирских поездов, сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала РЖД.

"Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Для координации работы по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб.