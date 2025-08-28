На юге Красноярского края при обрушении в шахте погиб рабочий

В момент несчастного случая шахта, в которой находилось 48 человек, работала в штатном режиме

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Рабочего завалило горной массой на шахте "Артемовский рудник" на юге Красноярского края. От травм он умер, сообщает прокуратура Красноярского края.

"Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью рабочего в шахте АО "Артемовский рудник" в Курагинском районе. Предварительно установлено, что <…> 30-летний гражданин Узбекистана проводил работы по бурению горных пород для последующего их укрепления на шахте АО "Артемовский рудник". В это время произошло обрушение горной массы. Работник оказался под завалами и от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

В момент несчастного случая шахта, в которой находилось 48 человек, работала в штатном режиме.

На руднике занимаются добычей драгметаллов.