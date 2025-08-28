Срок заключения под стражу составил два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Приморском крае избрал меру пресечения для одного из фигурантов дела о похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.

"В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили журналистам, что арестован экс-депутат законодательного собрания края Руслан Маноконов.

Ранее в региональном СУ СК сообщали, что Маноконов задержан вместе с соучастниками по делу о похищении человека и хулиганстве. Установлено, что в ночь на 3 августа у кафе в Находке обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Через какое-то время обвиняемые инициировали ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и начали его избивать, а когда он скрылся, похитили его супругу, чтобы установить местонахождение оппонента. Позднее женщине удалось скрыться.