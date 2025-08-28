Он вел активную переписку в этих чатах, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на полицейских в Москве состоял в экстремистских чатах в интернете и вел переписки с экстремистами. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что задержанный состоял в экстремистских сообществах в интернете и вел активную переписку в экстремистских чатах, в том числе закрытых", - сказал собеседник агентства.

27 августа мужчина, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для его задержания. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. Однако стало известно, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.