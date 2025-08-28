Количество подтопленных земельных участков уменьшилось до 67

ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Число подтопленных из-за дождей частных домов в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС, снизилось до пяти, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Количество подтопленных земельных участков уменьшилось с 161 до 67.

"В результате осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 5 частных жилых домов и 67 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

27 августа сообщалось о восьми подтопленных домах. Администрация района ведет земляные работы по водоотведению, прокопке траншей, откачке воды, очистке ливневых стоков водоотводных каналов.

В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения, в которые переехали три человека. Пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

В главке также сообщили, что в Кировском округе Омска остаются подтоплены четыре частных дома и четыре приусадебных участка.