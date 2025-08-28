Пути в Винницкой области обесточило, несколько поездов будут курсировать с задержками

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения после взрывов в Винницкой области. Об этом сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, железнодорожная инфраструктура в Винницкой области обесточена. В этой связи ряд поездов, в том числе из Киева, Львова и Одессы, будет курсировать с задержками. Уточняется, что некоторые составы будут следовать "в объезд поврежденного участка". Для тех поездов, которые уже находятся на этом участке, будут использованы тепловозы.

В ночь на 28 августа поступали сообщения о взрывах в Винницкой области.