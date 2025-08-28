Их обнаружили в районе реки Гульки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов и не выходили на связь с 24 августа, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"[Людей] искали 25 сотрудников и 6 единиц техники, включая кинологический расчет и беспилотники. Наземная группировка обследовала 12 км. Сегодня утром воздушную разведку и поиски специалисты вели с вертолета Ми-8 МЧС России. Сейчас найденные в безопасности, спасатели выводят их из леса", - сообщает ведомство.