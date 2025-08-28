В Приамурье водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с поездом

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Амурской области. Водитель машины погиб, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 10:07 (04:07 мск) на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск ЗабЖД. Отмечается, что все предупреждающие сигналы действовали исправно, однако водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №392 сообщением Чита - Благовещенск.

Из-за аварии ожидается задержка пассажирских поездов №392 Чита - Благовещенск и №318 Нижний Бестях - Благовещенск.