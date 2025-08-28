Как сообщила глава Каменско-Днепровского муниципального округа Наталья Иванова, это связано с обстрелами ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Дистанционное обучение в прифронтовом городе Каменка-Днепровская будет вводиться в зависимости от ситуации с обстрелами. Об этом ТАСС сообщила глава Каменско-Днепровского муниципального округа Наталья Иванова.

"У нас идет подготовка к образовательному процессу, проводить его мы будем по ситуации, потому что неизвестно, куда враг бьет, когда он бьет. Но мы уже адаптировались. Если будет сложная ситуация, будем переходить на дистанционную форму обучения, если это будет возможно и нам дадут преподавать нормально, то заниматься с детьми будем очно", - сообщила она ТАСС.

Глава подчеркнула, что из-за активности Вооруженных сил Украины ситуация в регионе достаточно тяжелая.