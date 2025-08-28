Индийские силовики ликвидировали двух террористов на линии контроля с Пакистаном

Преступников засекли при попытке перейти линию контроля в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Два террориста ликвидированы в перестрелке с силами безопасности Индии при попытке пересечения линии контроля с Пакистаном в Джамму и Кашмире на севере страны. Об этом индийская армия сообщила на своей странице в Х.

"На основе разведданных, предоставленных полицией Джамму и Кашмира о вероятной попытке проникновения в страну, индийская армия и полиция Джамму и Кашмира начали совместную операцию в секторе Гурез", - сообщил армейский корпус "Чинар".

Армия заявила, что дежурные войска заметили подозрительную активность и отразили попытку нарушителей пересечь линию контроля, в результате чего террористы открыли беспорядочный огонь. "Войска открыли ответный огонь, нейтрализовав двух террористов", - сообщила армия. Также стало известно, что один военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей.

Кашмир остается предметом непрекращающегося острого спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля, вдоль которой Индия и Пакистан соблюдают режим прекращения огня. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за ее отделение от страны. Нью-Дели обвиняет Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает обвинения.

В результате произошедшего 22 апреля теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.