В Приангарье бизнесменов подозревают в хищении более 65 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Предприниматели в Иркутской области подозреваются в мошенничестве на сумму более 65 млн рублей. Бизнесмены были в совете директоров частично государственного завода по производству тест-полосок и систем контроля сахара в крови и составили фиктивные документы на поставку продукции по заниженной стоимости, сообщили ТАСС в СУ СК по Иркутской области.

"В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателей, совершивших хищение на сумму более 65 млн рублей. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении шести мужчин и одной женщины, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год предприниматели входили в совет директоров завода по производству тест-полосок и систем контроля сахара в крови. Одним из собственников предприятия является Министерство имущественных отношений Иркутской области. Подозреваемые организовали составление фиктивных документов о поставке продукции подконтрольным фирмам по заниженной стоимости. Фактически товар реализовывался другим покупателям по рыночной цене. "Разницу вырученных средств фигуранты присваивали себе. <...> В результате незаконных действий участники преступной схемы совершили хищение денежных средств на общую сумму свыше 65 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

В местах жительства и по месту работы бизнесменов прошли обыски.