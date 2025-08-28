В момент трагедии на четвертом этаже праздновали день рождения ребенка, сообщили очевидцы

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Как минимум 15 человек погибли при обрушении жилого здания в штате Махараштра в центральной Индии. Об этом сообщило агентство PTI.

Незаконно построенное четырехэтажное здание, в котором находилось около 50 квартир, обрушилось на соседний пустующий дом в среду. По словам очевидцев, на четвертом этаже проходило празднование дня рождения годовалой девочки, когда 12 квартир в одном из крыльев здания обрушились, погребая под обломками жильцов и гостей.

Спасатели всю ночь разгребали завалы. Местные власти подтвердили гибель 15 человек. Спасательная операция продолжается, чтобы убедиться, что под обломками не осталось других людей.