В Киеве снова произошли взрывы

В городе звучит воздушная тревога

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новые взрывы произошли утром в Киеве, сообщило украинское издание "Факты ICTV".

За несколько минут до этого в украинской столице повторно объявили воздушную тревогу. Предыдущее предупреждение действовало девять часов, поступали сообщения о многочисленных взрывах.

В ночь на 28 августа воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Помимо украинской столицы, взрывы произошли в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.