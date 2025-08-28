Обесточены 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах, сообщила первый заместитель главы областной администрации Наталья Заболотная

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Критическая инфраструктура получила повреждения после взрывов в Винницкой области в центральной части Украины, в результате обесточены 60 тыс. потребителей. Об этом сообщила первый заместитель главы областной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, в регионе повреждены сразу несколько объектов энергетики. "В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах", - написала она в своем Telegram-канале.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, добавила Заболотная.

В ночь на 28 августа поступали сообщения о взрывах в Винницкой области. Компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") заявила о повреждении инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине. Уточнялось, что железнодорожная инфраструктура области обесточена, в связи с этим для перемещения поездов с этого участка задействованы тепловозы. Другие рейсы направляют в объезд, поезда курсируют с задержками.