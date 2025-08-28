На него упала полиэтиленовая труба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Работник подрядной организации погиб на территории строительства Амурского газохимического комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"Предварительно установлено, что днем 27 августа 2025 года на объекте выполнялись работы по испытанию технологического трубопровода, в результате которых под давлением в трубопроводе произошел разрыв его проектного шва, что вызвало обвал грунта и падение полиэтиленовой трубы на работника одной из подрядных организаций. Пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура организовала проверку. В при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, следователи СУ СК России по Амурской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).