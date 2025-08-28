"Ангарского маньяка" Попкова оставили в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство следствия и оставил "ангарского маньяка" Михаила Попкова в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

"С учетом мнения прокуратуры Ангарска судом ходатайство следствия об избрании меры пресечения с целью оставления Попкова в следственном изоляторе удовлетворено", - сообщили в прокуратуре.

По данным СУ СК по Иркутской области, Попков признался еще в убийствах двух женщин, совершенных в 2008 году. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии следствия, в августе 2008 года Попков подъехал на автомобиле к месту возле Московского тракта в Ангарске, где встретил двух женщин. В процессе знакомства между ними произошла ссора. "В ходе конфликта, пока одна из жертв сидела в салоне автомобиля, Попков накинул на шею девушке, находившейся на улице, веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, фигурант вернулся к транспортному средству, вывел из него вторую женщину, после чего совершил ее убийство аналогичным способом", - сообщили в СК.

Ранее Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 гг. На счету маньяка более 80 жертв. Он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.