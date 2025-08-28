В Москве сотрудникам коммерческой фирмы возместили долг по зарплате в 360 млн рублей

Руководство организации не выплачивало средства почти 1,5 тыс. сотрудникам

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Долг по зарплате на сумму более 360 млн рублей возмещен почти 1,5 тыс. сотрудникам одной из коммерческих компаний в результате расследования уголовного дела в отношении гендиректора этой фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Благодаря принятым следствием мерам перед сотрудниками столичной организации погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 360 миллионов рублей", - говорится у сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Установлено, что обвиняемый в нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства в период с мая 2024 года по апрель текущего не выплатил 1 480 сотрудникам организации зарплату на сумму более 360 млн рублей. "Благодаря тщательно продуманным следственным действиям и решительной позиции столичного СК удалось восстановить нарушенные трудовые права работников, а также обеспечить полное погашение задолженности по заработной плате потерпевшим", - отметили в главке.