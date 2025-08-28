Число жертв "ангарского маньяка" достигло 89

Еще на троих он совершил покушение, рассказали в Следственном комитете

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Число жертв "ангарского маньяка" Михаила Попкова достигло 89 человек, на троих он совершил покушение. Среди погибших 88 женщин и один мужчина, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области.

"По данным следствия, на счету Михаила Попкова 89 жертв. Еще на троих людей он совершил покушение", - сообщили в СК.

Следствие установило, что среди жертв маньяка было 88 женщин и один мужчина, которого Попков убил, когда работал таксистом.

Михаил Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 гг. Он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, он высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах. 28 августа 2025 года стало известно, что Попков признался в убийстве еще двух женщин в 2008 году. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).