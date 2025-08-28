Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рязанский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Рязани за сотрудничество с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Рязанским областным судом за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ 1970 года рождения", - сообщили в ЦОС.

Как установили сотрудники ФСБ, она инициативно через мессенджеры WhatsApp и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы и предприняла целенаправленные попытки добыть информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России.

Следственным отделением УФСБ по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

В ФСБ вновь напомнили, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.