Его доставили в больницу

БРЯНСК, 28 августа. /ТАСС/. Водитель получил ранение в результате атаки FPV-дронов на автомобиль для пассажирских перевозок в селе Чуровичи Климовского района Брянской области. Пассажиров в транспорте не было, мужчине оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами автомобиль для пассажирских перевозок АТП Климовского района в селе Чуровичи. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.