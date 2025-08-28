Беспилотники пытались атаковать Макеевку и Докучаевск

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР предотвратили массированную атаку БПЛА на города региона, сообщили в региональном УФСБ.

Сообщается, что ФСБ пресекла массированную террористическую атаку чешскими беспилотниками на города ДНР. БПЛА пытались атаковать мирные города республики - Макеевку и Докучаевск.

По данным ведомства, новые образцы ударных беспилотников чешского производства FP-1 являются дешевым аналогом британской ракеты Storm Shadow и французской SCALP, способные доставлять боевой заряд весом до 120 кг на расстояние более 1 600 км.

"Враг применяет тактику комбинированных налетов: запускает "фальшдроны", предназначенные для вскрытия систем ПВО и отвлечения системы РЭБ "Купол Донбасса", после чего атакует чешскими FP-1, вооруженными осколочно-фугасной боевой частью "ОФБ-60-ЯУ" с общей массой взрывчатого вещества более 60 кг и поражающими элементами", - добавили в УФСБ.

27 августа ударам дронов подверглись жилые кварталы Макеевки и Докучаевска. БПЛА удалось перехватить.